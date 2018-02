Simonyan commenta registrazione di un partner americano di Sputnik come "agente straniero"

Margarita Simonyan, direttrice di Sputnik ed RT, ha commentato la registrazione come agente straniero della compagnia americana RIA Global, che produce contenuti per l'agenzia di stampa russa.

RIA Global è stata registrata con questo status su richiesta del Dipartimento di Giustizia statunitense. Questa notizia è arrivata domenica sera, dopo che in Russia si è celebrata la Maslenitsa, una festa popolare equivalente al carnevale.

"È strano che il pupazzo che rappresenta la Maslenitsa non sia stato ancora registrato come agente straniero. Evidentemente avverrà la prossima stagione", ha ironizzato la Simonyan in un'intervista con Sputnik.

I documenti relativi alla società RIA Global pubblicati dal Dipartimento di Giustizia indicano che cittadini stranieri "non possiedono, non gestiscono, non controllano e non finanziano" la compagnia stessa. Allo stesso tempo si evidenziano contributi ricevuti dall'estero, in particolare dall'agenzia russa di stampa internazionale "Rossiya Segodnya". Nei documenti si afferma che è una società commerciale che riceve fondi da varie fonti, tra cui redditi derivanti dalla sua attività di business e finanziamenti governativi.