Russia: a luglio introduzione sistema di riconoscimento biometrico

Dall'inizio di luglio, Rostelecom lancerà un singolo sistema biometrico di identificazione vocale e identificazione fotografica, ha dichiarato Alexander Ayvazov, vicepresidente per lo sviluppo della società nel centro stampa di Russia Today.

Il sistema è stato creato su iniziativa del Ministero delle comunicazioni e della Banca centrale. Oggi, Rostelecom ha presentato la sua prima versione.

Secondo Aivazov, la società ha iniziato a lavorare sul sistema solo sei mesi fa.

Rostelecom ha osservato che oltre venti banche russe conducono test sul sistema. Un elenco completo degli istituti di credito che utilizzeranno il Sistema biometrico unificato sarà stilato dalla Banca centrale.

In futuro, il sistema biometrico potrà essere utilizzato in vari settori: settore finanziario, sanità, istruzione, commercio al dettaglio, e-commerce, per ottenere servizi statali e municipali.

A dicembre, Vladimir Putin ha firmato una legge sull'identificazione a distanza dei clienti delle banche. Il documento consente alle banche di aprire account per i clienti senza la loro presenza personale.

Il riconoscimento verrà effettuato utilizzando un unico sistema di identificazione e autenticazione (ESIA) e conferma dei dati in un unico sistema biometrico (EBS)

La persona dovrà recarsi una volta in qualsiasi banca che abbia il diritto di registrare persone nell' ESIA e nell'EBS. La banca identificherà e registrerà il cliente presso l'ESIA, registrerà i campioni biometrici (immagine del volto e voce) e li invierà all'EBS. Il collegamento tra i sistemi seguirà un numero univoco.

Successivamente, il cliente sarà in grado di lavorare con la banca da remoto senza visitarla fisicamente.