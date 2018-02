L'esercito tedesco a corto di tende ed uniformi invernali

Poco dopo che sulla stampa sono stati pubblicati articoli sui problemi e le carenze di carri armati, elicotteri e sottomarini nell'esercito tedesco, si è saputo che i soldati della Bundeswehr non hanno a sufficienza uniformi invernali, tende e giubbotti antiproiettile per prendere parte alla missione NATO nei Paesi Baltici.

La Bundeswehr non può prender parte proficuamente alle forze di reazione rapida della NATO in Polonia e nei Paesi baltici dal momento che i soldati tedeschi non dispongono a sufficienza di giubbotti antiproiettile, uniforme invernali e tende.

"In relazione allo schieramento di soldati in condizioni di marcia, le forze terrestri avranno limitazioni d'impiego almeno fino al 2021", si legge nel rapporto del comando delle forze terrestri al ministero della Difesa della Germania, alcuni passaggi del quale sono stati riportati oggi dal giornale Rheinische Post.