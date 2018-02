La NASA toglierà dalla Stazione Spaziale Internazionale il "robot-assassino"

Il robot-astronauta della NASA era stato inviato a bordo della ISS già nel 2011 e dopo 4 anni che si era rotto: verrà smontato e riportato sulla Terra per le riparazioni. Il robot aveva il compito di eseguire comandi semplici, come effettuare le letture dei dispositivi e controllare la sicurezza dei componenti elettronici nel laboratorio del modulo Destiny.

I cavi di alimentazione del robot da lungo tempo creavano solamente mal di testa all'equipaggio della ISS, ma ora sono diventati una fonte concreta di grave pericolo:

l'analisi del sistema di alimentazione del robot ha permesso di scoprire che il dispositivo non solo non è in grado di eseguire i suoi compiti, ma potrebbe far scoppiare un incendio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Gli astronauti della NASA Joseph Acaba e Mark Vande Hei hanno già smontato il robot e lo hanno imballato in un contenitore sigillato.

Ora i tecnici della NASA decideranno sulla Terra la cosa migliore da fare: riparare l'astronauta robot o toglierlo dal servizio.