USA temono il “distruttore di satelliti” russo

Come si osserva nel documento, armamenti con tali capacità potrebbero entrare in servizio negli arsenali delle potenze mondiali "nei prossimi anni". Inoltre, Cina e Russia, come affermano gli autori del rapporto, hanno creato speciali unità anti-satellite. In questo contesto gli specialisti americani temono che la situazione nello spazio possa esacerbarsi.

"Russia e Cina lavorano per la creazione di armamenti anti-satellite per la riduzione del potenziale militare USA e dei suoi alleati" si constata nel rapporto.

Secondo gli esperti dell'intelligence USA, Russia e Cina potrebbero utilizzare questi armamenti contro gli USA nei conflitti futuri. Tenendo conto di questo gli USA intendono incrementare il livello difensivo dei satelliti commerciali, civili e militari.