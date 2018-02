Ammiraglio americano invita gli USA a prepararsi a guerra contro la Cina

L’ex ammiraglio USA Harry Harris, da poco nominato ambasciatore in Australia, ha esortato gli USA a prepararsi ad una guerra con la Cina. Lo comunica l’Independent.

Durante un'udienza al Congresso l'ex militare ha dichiarato che Washington sottovaluta le posizioni aggressive tenute dalla Cina nella regione Asia-Pacifico e la velocità con la quale Pechino si sta armando.

"A giudicare dal comportamento di Pechino, suppongo che la Cina adesso cercherà di cambiare l'attuale ordine mondiale" ha detto Harris.

Secondo lui gli USA avranno difficoltà a contrastare l'esercito cinese se non prenderanno misure adesso.

Harris ha aggiunto che la Cina sta attivamente ammodernando le proprie forze armate, e che sta usando l'influenza politica e leve economiche per la coercizione dei paesi limitrofi per cambiare lo status quo nella regione Asia-Pacifico.

In precedenza, il Pentagono ha introdotto una nuova strategia di difesa, secondo la quale la rivalità strategica con Cina e Russia è una priorità principale per le forze armate statunitensi. Il capo del dipartimento della difesa, James Mattis, commentando il documento, ha affermato che il confronto delle grandi potenze, e non la lotta contro il terrorismo, sarà al centro dell'attenzione della leadership militare americana.