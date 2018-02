Saakashvili si mette in contatto con i suoi sostenitori a Kiev (VIDEO)

L’ex presidente della Georgia ed ex governatore di Odessa, Mikheil Saakashvili, il quale è stato espulso dall’Ucraina, si è messo in contatto con i propri sostenitori a Kiev.

Domenica a Kiev i sostenitori di Saakashvili hanno manifestato per via Vladimirsky e piazza Mikhajlosvsky, dove hanno condotto un comizio. Gli organizzatori hanno realizzato un palco dal quale Saakashvili si è rivolto ai dimostranti attraverso una comunicazione telefonica.

"Vi saluto, sono molto orgoglioso di coloro che sono riuniti qui oggi in piazza… Poroshenko mi ha buttato a forza fuori dal paese e pensa di aver risolto da sé il problema… La gente non si riunisce per Saakashvili, ma per l'Ucraina… Il popolo ucraino non può essere fermato da nulla" ha detto Saakashvili nel suo discorso ai suoi sostenitori. Ha trasmesso il suo discorso su Facebook.

Le autorità ucraine lunedì hanno espulso Saakashvili in Polonia, dallo stesso territorio dove in autunno era entrato illegalemente in Ucraina, rompendo il cordone di guardie di frontiera e delle forze dell'ordine.

Il servizio di frontiera polacco ha confermato il suo arrivo a Varsavia. Lo scorso mercoledì Saakashvili si è recato in Olanda, dove ha ricevuto una carta di identità che gli conferiva il diritto di vivere e lavorare nell'Unione Europea.