Corea del Sud, arrestato disertore nordcoreano

Stando a quanto trapelato dall'ufficio del procuratore della città di Suwon, una donna di 49 anni lo scorso anno ha inviato, per due volte, riso alla Corea del Nord attraverso un mediatore in Cina. La donna è stata arrestato dalla polizia sudcoreana dopo dopo aver trasferito 75.000 dollari all'intermediario cinese per inviare altro riso alla Corea del Nord.

Prima del suo arresto, la donna ha venduto la sua casa e si era sbarazzata dei suoi effetti personali. Dall'inchiesta è emerso che la donna era fuggita dalla Corea del Nord nel 2011 e sarebbe entrata in contatto con i servizi segreti del suo paese all'inizio dell'anno scorso.