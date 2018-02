USA, azienda affiliata a Sputnik è stata registrata come agente straniero

La società americana RIA global, che produce contenuti per l’agenzia Sputnik, è stata registrata come agente straniero su richiesta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Nei documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, RIA Global dichiara che nessun governo straniero, partito politico o altra entità straniera è proprietaria di RIA Global, né la dirige, la amministra, la controlla o finanzia le sue attività.

Diversi documenti precedentemente resi pubblici affermano che si tratta di una società commerciale che riceve finanziamenti privati ​​da varie fonti, tra cui ricavi commerciali e finanziamenti pubblici.

Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha in precedenza aggiunto RT America all'elenco degli agenti stranieri. Tuttavia, molti altri media statali stranieri, come la britannica BBC, la cinese CCTV, il canale televisivo francese France 24, la stazione radio tedesca Deutsche Welle, non sono registrati in questa categoria. Più tardi RT è stata privata dell'accreditamento nel Congresso degli Stati Uniti a causa del suo status di agente straniero.

Il Dipartimento ha inserito nell'elenco anche la compagnia americana Reston Translator, che trasmette i programmi Sputnik negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, Sputnik non è stato registrato come agente estero negli Stati Uniti e non c'è lcuna richiesta di questo tipo da parte delle autorità statunitensi.

Il presidente russo Vladimir Putin, commentando la situazione, ha affermato che le dichiarazioni di Washington sulla minaccia di questi media sollevano la questione della libertà di stampa negli Stati Uniti. Come contromisura a fine novembre, il presidente russo ha firmato una legge sullo stato di agente straniero per i media in Russia. Secondo questo documento, i media stranieri in Russia possono essere riconosciuti come agenti stranieri che ricevono assistenza finanziaria da stati o organizzazioni straniere.