Conferenza Monaco, Poroshenko: l’Ucraina è lo scudo dell’UE e della NATO

Quest'anno alla conferenza di Monaco sono presenti i primi ministri di Gran Bretagna e Israele, il cancelliere dell'Austria, l'emiro del Qatar e il presidente dell'Ucraina. I problemi della sicurezza mondiale saranno discussi dai ministri della Difesa di Stati Uniti, Francia e Germania, così come dai ministri degli Esteri di Russia, Turchia, Iran e Arabia Saudita.

La parte pubblica dell'evento è stata aperta dal ministro della Difesa tedesco. Come ha detto Ursula von der Läyen, è necessario farlo "in modo che a nessuno venga in mente di attaccare neppure un centimetro quadrato dell'Alleanza".

A sua volta, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha sottolineato che l'Alleanza ha portato a termine due guerre nei Balcani e ha anche raggiunto il successo in altre regioni.

Il presidente Petro Poroshenko ha definito l'Ucraina "lo scudo" dell'Europa e per questo motivo dovrebbero essere accelerati i tempi di ammissione del paese all'interno della NATO. Poroshenko ha assicurato che l'adesione dell'Ucraina rafforzerebbe la sicurezza sia dell'Alleanza sia dell'Unione Europea. Inoltre sarà un valido deterrente alla strategia russa delle "menzogne, violenze e violazioni dei diritti umani".