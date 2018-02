Lavrov: accuse di ingerenza russa in elezioni USA sono aria fritta

"Si può pubblicare quello che si vuole. Vediamo molte dichiarazioni, accuse, affermazioni e annunci… Dunque finché non vedremo i fatti, tutto il resto sarà aria fritta, scusate per la frase non molto diplomatica", ha detto Lavrov in un discorso alla conferenza di Monaco per la sicurezza.

Lavrov ha osservato di aver fatto conoscenza con un assistente del capo del Dipartimento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, "che ha smentito le notizie secondo cui ogni paese avrebbe influenzato i risultati elettorali."

"La stessa cosa è stata detta, a quanto ho capito, da Mike Pence piuttosto recentemente", ha aggiunto il ministro.

© AP Photo/ dapd, Joerg Koch Facebook ringrazia l'amministrazione americana per le accuse sul Russiagate

Nel Congresso degli Stati Uniti sono in corso indagini indipendenti sull'interferenza russa nelle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che hanno visto la vittoria di Donald Trump. Un'indagine simile è condotta anche dall'FBI. Nei media americani, ci sono dichiarazioni regolari con riferimenti a fonti anonime sui contatti dei membri del quartier generale elettorale di Trump con funzionari e uomini d'affari russi.

La Russia ha ripetutamente smentito le accuse di ingerenza nelle elezioni americane, il segretario stampa presidenziale russo Dmitrij Peskov le ha definite "assolutamente infondate".