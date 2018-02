Mar Nero al centro dei colloqui tra capo del Pentagono e ministro Difesa bulgaro

Mattis ha incontrato il ministro della Difesa bulgaro a margine della riunione ministeriale dei Paesi membri della NATO.

Nel comunicato stampa del Pentagono, si osserva che le parti hanno discusso il rafforzamento della cooperazione militare tra i due Paesi.

"Mattis ha sottolineato il ruolo estremamente importante della Bulgaria come alleato nella sicurezza nella regione del Mar Nero, dove le minacce sono in crescita", ha detto la White.

Secondo la portavoce del Pentagono, Mattis ha anche ringraziato Karakachanov per le intenzioni della Bulgaria di aumentare i finanziamenti per la missione della NATO in Afghanistan.