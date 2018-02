Curdi siriani accusano la Turchia di aver usato napalm ed armi chimiche ad Afrin

"Non possiamo parlare di avanzamento delle forze turche, si osservano operazioni della serie "attacca e fuggi", corrispondenti alla tattica delle forze di autodifesa curde per compensare le grandi differenze dal punto di vista delle armi in dotazione. L'esercito turco dispone di aerei, carri armati, missili ed utilizza inoltre armi vietate dalle convenzioni internazionale come il napalm e munizioni al cloro; inoltre c'è una differenza nel numero di soldati. Contano su decine di migliaia di terroristi oltre ai loro soldati", ha detto Hedu.

L'agenzia di stampa siriana Sana, riferendosi al primario dell'ospedale di Afrin, aveva segnalato in precedenza che sei persone sono arrivate venerdì in ospedale con sintomi di soffocamento dopo aver respirato i gas tossici fuoriusciti dalle granate dei militari turchi nel villaggio di Aranda alle porte di Afrin.