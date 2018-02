Georgia, scoppiata epidemia di morbillo

Al momento, secondo Gamkrelidze, i casi di morbillo accertati sono 268. Il 65-70% di questi sono stati registrati ad Adjara, ma il numero di casi inizia a crescere anche a Tbilisi".

Gamkrelidze ha spiegato che a molti bambini non è stato somministrato il vaccino contro il morbillo, e ora in tutti gli asili e le scuole è in corso un indagine dettagliata di chi è stato vaccinato e chi no.

Allo stesso tempo, secondo Gamkrelidze, un'alta percentuale di morbillo è stata registrata anche tra la popolazione adulta, specialmente tra le donne di età compresa tra 20 e 40 anni.

In precedenza epidemie di morbillo sono state registrate anche in Ucraina e Romania. A causa di queste epidemie, il servizio sanitario russo Rospotrebnadzor ha rafforzato i controlli alla frontiera.