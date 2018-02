In Russia verrà avviata una “fabbrica” di elementi superpesanti

I collaboratori dell'Istituto unito per la ricerca nucleare hanno in programma a settembre di avviare un dispositivo unico nel suo genere a livello mondiale, “fabbrica” per la sintesi di elementi chimici superpesanti; i primi esperimenti dovrebbero iniziare alla fine dell'anno, ha detto a RIA Novosti vice direttore dell'istituto Boris Sharkov.