Netanyahu: Israele manterrà il controllo sulle alture del Golan

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante un incontro a margine della Conferenza di sicurezza di Monaco con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che Israele non consentirà la presenza militare iraniana in Siria e manterrà il controllo delle alture del Golan.

"Le alture del Golan rimarranno sotto il controllo di Israele", ha detto Netanyahu.

Il premier israeliano sottolineato che Israele non permetterà all'Iran di rafforzare le sue posizioni militari in Siria, aggiungendo che farà il possibile affinché gli iraniani "non costruiscano le loro basi in Siria".

Netanyahu ha anche ringraziato Guterres per aver organizzato la discussione presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione sul possesso di Hamas dei corpi di militari e civili israeliani e ha parlato a favore del proseguimento dei lavori su questo tema.