Russia, cuccioli di orso stupiscono gli scienziati per vitalità e patriottismo

Una cucciolata di cinque orsi bruni, scoperta la scorsa primavera, è sopravvissuta all’inverno e per il terzo anno vive continua a vivere con la madre. Lo riferisce il sito internet del parco nazionale russo Terra del leopardo.

"Questa è una scoperta unica non solo per la Russia, ma per tutto il mondo", ha dichiarato Gleb Sedash, dipendente del parco. Secondo lui, a salvare la cucciolata ha contribuito il buon raccolto di ghiande dello scorso anno.

L'anno scorso questa famiglia di orsi attraversò il confine con la Cina e lasciò l'entroterra per almeno tre chilometri. "Ma essi non hanno lasciato la loro patria e sono rimasti dei veri orsi russi", hanno osservato al parco.

Per la prima volta un orso con la sua cucciolata è stato "catturato" la scorsa primavera da alcune trappole fotografiche. Una cucciolata di cinque orsi è un fenomeno molto raro ed è la prima volta che si verifica nel Territorio del Litorale.

Secondo le ultime stime, i cuccioli di orso di tre anni possono già vivere da soli ma continuano a non lasciare la madre. Gli esperti ritengono che la famiglia si separerà la prossima primavera.