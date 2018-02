Non lontano da Pyeongchang si sono svolte gare di slalom tra robot umanoidi (VIDEO)

In una località sciistica sudcoreana si sono svolte le gare di slalom tra robot umanoidi: complessivamente hanno gareggiato 8 squadre in rappresentanza di università e società.

Al primo posto si è classificato il robot Taekwon V alto 125 centimetri, che è riuscito a scendere dopo aver superato con successo tutte le bandierine, riporta The Korea Herald.

Molti sport tecnologici non sono solo interessanti in sè, ma diventano anche fonte di nuove tecnologie. Ad esempio l'alta competizione delle scuderie in Formula 1 costringe gli ingegneri a migliorare costantemente le auto e molte soluzioni tecnologiche che hanno creato dopo alcuni anni trovano applicazione nella produzione di auto in serie e persino nei veicoli blindati.

Il ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia della Corea del Sud in collaborazione con l'Istituto coreano per lo sviluppo della robotica ha organizzato le gare di slalom denominate Edge of Robot: Ski Robot Challenge.

Le gare si sono svolte non lontano da dove si disputano le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, i cui organizzatori hanno utilizzato i robot più di una volta.

Ad esempio un robot umanoide e un drone hanno partecipato alla staffetta della fiamma olimpica, e durante le riprese della cerimonia di apertura, Intel ha stabilito un record mondiale lanciando 1218 droni, che in cielo hanno rappresentato varie figure.