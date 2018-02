Il Pentagono vuole un nuovo aereo supersonico

Il dipartimento finanziario dell’amministrazione Trump ha approvato il finanziamento per lo sviluppo di aerei supersonici QueSST X-Plane, che sono stati sviluppati in collaborazione tra gli esperti della NASA e della Lockheed Martin.

Nel mese di gennaio, presso la fabbrica Kazan Gorbunov in presenza di Vladimir Putin, è avvenuto il primo volo dimostrativo del bombardiere supersonico missilistico strategico Tu-160M ​​Peter Deinekin. Il bombardiere ad ala variabile, soprannominato anche cigno bianco fu adottato dall'aviazione a lungo raggio nel 1987. L'aereo ha un peso massimo al decollo di 275 tonnellate ed è in grado di raggiungere i 2200 km/h e di portare armi a bordo peso complessivo fino a 45 tonnellate: bombe aeree tradizionali e guidate, missili strategici da crociera X-55 e razzi aero-balistici X-15.

Il Tu-160M ​​è in grado di coprire una distanza di oltre 12 mila chilometri con un rifornimento, e per rifornire l'aereo il volo, è stata sviluppata una versione modernizzata dell'aerocisterna Il-78. Insieme, questi sistemi aerei forniscono la soluzione delle missioni di combattimento strategico per l'aviazione. bombardieri ammodernati riceveranno un nuovo sistema di gestione delle informazioni che aggiornerà il controllo di volo e di navigazione, nuovi sistemi di comunicazione, sistemi di controllo automatico di bordo, radar, un nuovo complesso di contromisure elettroniche, controllo del carburante, così come il sistema di controllo del motore a bordo.

Gli americani a quanto pare hanno deciso di fare lo stesso con lo sviluppo di un aereo supersonico avanzato. L'amministrazione presidenziale USA ha deciso di finanziare il QueSST X-Plane completamente dal proprio bilancio. La NASA, ad esempio, riceverà nel 2019 quasi $20 miliardi. Il progetto su larga scala Quiet Supersonic Technology X-Plane diventerà una piattaforma per testare nuove tecnologie, sia civili che militari. Prima di tutto, gli americani dicono che la ricerca ipersonica è cruciale per la difesa nazionale.

Inoltre, un velivolo supersonico dovrebbe aprire nuove opportunità per le compagnie americane che possono sviluppare aerei di linea commerciali più veloci che riducono i tempi di viaggio aereo di almeno due volte. L'X-Plane sarà dotato di ali strette e motori elettrici integrati nella fusoliera, e come carburante per i voli è previsto l'uso di biocarburanti. L'aereo soddisferà tutti i requisiti di sicurezza ambientale e sarà molto più silenzioso rispetto a velivoli simili.