Perché l'Ucraina non può dichiarare guerra alla Russia

Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina Oleksandr Turchynov ha dichiarato che Kiev non può dichiarare guerra a Mosca a causa delle armi nucleari russe.

Così Turchinov ha risposto alla domanda della difesa dell'ex presidente ucraino Viktor Yanukovich sul motivo per cui le nuove autorità di Kiev non hanno dichiarato guerra alla Russia dopo la sua riunificazione con la Crimea. Turchinov, che era capo di stato nella primavera del 2014, ha parlato in tribunale per il processo di Yanukovich come testimone dell'accusa.

"Non abbiamo i mezzi militari per contrastare tali potenze nucleari come la Russia, nel caso dell'uso di tutto il loro l'arsenale. Questo è il motivo per cui, nel febbraio-marzo 2014, e ancora oggi, nonostante abbiamo un forte esercito, non possiamo dichiarare guerra all'aggressore, perché la Federazione Russa è una potenza nucleare" ha detto.

In precedenza, la Corte aveva già messo in discussione il presidente della Verkhovna Rada Andrey Paruby, l'ex primo ministro Arseniy Yatsenyuk, il Ministro degli interni Arsen Avakov, il vice capo della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la difesa e Yulia Mamchur e il Comandante della Marina Igor Voronchenko.

La prossima settimana è prevista l'interrogazione del presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko.

Il processo per tradimento dello stato contro Yanukovych è in corso dallo scorso giugno. L'ufficio del pubblico ministero intende chiedere l'ergastolo per l'ex presidente. Yanukovych nega la sua colpevolezza.