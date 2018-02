Divulgato il contenuto della “Guida al sesso” del XVIII secolo

Per la prima volta "Il capolavoro di Aristotele, eseguito in due parti" fu pubblicato nel 1684 a Londra, ed è una guida al sesso e ai rapporti familiari. In esso si possono trovare consigli per una dieta per uomini. Ad esempio, un uomo dovrebbe mangiare uova, passeri, piccioni, tordi e anche zanzare, zenzero e rape per una "maggiore produzione di sperma".

Inoltre, gli autori del libro sostengono che le malformazioni nei neonati sono da incolpare all'immaginazione dei genitori, che al momento del concepimento pensavano ad altre persone. Il momento favorevole per la concezione del bambino, come affermato nel manuale, arriva quando il Sole è in Leone e la Luna in Vergine, Scorpione o Sagittario. Per avere una bambina, il giorno per il concepimento dovrebbe essere scelto in modo che la Luna si trovi in Bilancia o Acquario.

Fino agli anni '60, il libro era stato bandito a causa di "contenuti scabrosi".

"C'erano diverse ragioni per questo. Ad esempio, presenta immagini di mostri generati dall'accoppiamento innaturale di donne con animali" ha detto l'impiegato della casa d'aste, Jim Spencer. "Vale la pena ricordare che questo libro è stato scritto in un'epoca in cui le persone bruciavano ancora le streghe in Inghilterra".