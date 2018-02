Juncker: creazione lista elettorale paneuropea impossibile

Le prossime elezioni nell'istituzione dell'autorità di rappresentanza dell'UE sono previste per il 23-26 maggio 2019.

"Non capisco come si potrebbe implementare questa idea nel 2019, rimane pochissimo tempo per ottenere l'approvazione dei 27 Paesi membri, a meno che miracolosamente non appaia il consenso" ha detto ai giornalisti a Bruxelles.

All'inizio di febbraio, il Parlamento europeo ha votato contro l'istituzione di una lista elettorale paneuropea.

L'ex commissario europeo e ora deputata europea, Danuta Hübner, per la preparazione del progetto di decisione dell'Assemblea ha suggerito di riassegnare,dopo l'uscita Regno Unito, i 27 seggi nella cosiddetta lista paneuropea, oltre alla lista nazionale, alle elezioni per il Parlamento europeo.