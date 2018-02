Paesi membri NATO d’accordo su una “Schengen militare”

Alla vigilia i ministri della difesa dei paesi dell’alleanza hanno approvato questa proposta in un incontro a Bruxelles. I ministri hanno approvato l’istituzione di un comando di stato maggiore per il trasferimento delle forze in Europa.

Il primo a fare tale proposta è stato l'ex comandante delle forze di terra USA in Europa, il generale-luogotenente Ben Hodges. Ha annunciato che le forze alleate e i mezzi militari dovrebbero muoversi "alla stessa velocità dei migranti".

Secondo Hodges, oggi ottenere permessi per spostare truppe e armi è un "processo sorprendentemente complesso in un certo numero di paesi". Ad esempio, il trasferimento di truppe statunitensi dalla Polonia alla Germania richiede un periodo di preavviso di cinque giorni.

Questa proposta è stata poi supportata da un certo numero di paesi, tra cui Lituania, Estonia e Paesi Bassi.

Tuttavia, gli osservatori indicano una serie di problemi di infrastruttura per il ridispiegamento delle truppe: ad esempio strade e ponti nell'Unione Europea potenzialmente non progettati per il peso delle attrezzature militari pesanti, gallerie troppo strette, e piste d'atterraggio non sono destinate al servizio di aerei militari.