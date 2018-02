L'esercito tedesco non ha carri armati e aerei a sufficienza per rispettare obblighi NATO

La Bundeswehr non ha carri armati e aerei per onorare in pieno i suoi obblighi nei confronti della NATO, segnala Die Welt riferendosi ad un documento segreto del ministero della Difesa tedesco.

Questa situazione è dovuta alla mancanza di pezzi di ricambio e agli alti costi di manutenzione.

Inoltre all'esercito tedesco mancano visori notturni, lanciagranate, veicoli ausiliari, uniformi invernali e giubbotti antiproiettile, sottolinea il giornale.

Come scrive Die Welt, l'aviazione non è esente da problemi, dal momento che non è in grado di adempiere ai suoi obblighi nei confronti della NATO.

La prontezza al combattimento dei caccia Eurofighter e Tornado, così come dell'elicottero da trasporto CH-53 è peggiorata in modo significativo: secondo le statistiche, ognuno di questi velivoli può prendere parte alle missioni ed esercitazioni dell'Alleanza Atlantica al massimo per quattro mesi all'anno.