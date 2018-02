“La minaccia russa viene sfruttata in Europa per interessi particolari”

I militari hanno negato la pericolosità della manovra della nave russa nel Bosforo denunciata dai media britannici. L'analista militare Ilya Sinenko ha ipotizzato in un'intervista con Sputnik per chi e per cosa servono questo tipo di informazioni.

Il ministero della Difesa russo ha commentato la notizia dei media britannici "sull'avvicinamento pericoloso" della nave da carico russa "Kyzyl-60" con l'imbarcazione della flotta navale britannica HMS Enterprise nelle acque del Mar Nero.

Il direttore del dipartimento informativo dell'ufficio stampa del Distretto Militare Meridionale per la Flotta del Mar Nero, il capitano di primo rango Vyacheslav Trukhachev, ha sostenuto che questa ricostruzione non corrisponde alla realtà.

L'assistente del dipartimento per le relazioni internazionali dell'Università federale dell'Estremo Oriente Ilya Sinenko ha ipotizzato in un'intervista con Sputnik per chi e per cosa servono questo tipo di informazioni.

"E' ovvio che queste notizie sono un tentativo per mettere in cattiva luce negativa la crescente attività delle nostre forze armate. Anche il successo delle nostre operazioni in Siria e in linea di principio i cambiamenti e le riforme che hanno affrontato le nostre forze armate.

Questo suscita preoccupazione in Occidente, in particolare in Paesi come il Regno Unito, come ci ricordano le recenti dichiarazioni delle forze navali britanniche sulla mancanza di preparazione per un eventuale scontro con la Russia, anche se mancano le condizioni. Il ministro della Difesa della Gran Bretagna ha recentemente dichiarato che la Russia sta rafforzando l'esercito. Questo è uno dei fattori chiave: la cosiddetta minaccia russa è vista da molti in Europa come l'argomento principale per chiedere ai propri governi maggiori fondi per venire incontro ai loro scopi", ritiene Ilya Sinenko.