La gara si è svolta oggi. L'atleta russo si è rotto la gamba mentre era impegnato nella discesa. Dopo la caduta, Olyunin non è riuscito ad alzarsi ed in barella è stato portato in ospedale.

Ieri nella combinata alpina lo sciatore russo Pavel Trikhichev si era ritirato: è caduto durante la discesa. Come segnalato dal suo allenatore Urban Planinshek, i traumi riportati non sono preoccupanti.