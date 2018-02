Trovati frammenti di un Ufo persi negli archivi in un museo di Londra

Frammenti di un velivolo considerato come oggetto volante non identificato (Ufo) sono stati scoperti nel Regno Unito.

Furono scoperti per la prima volta nel 1957 in una zona remota dell'Inghilterra settentrionale. Successivamente sono scomparsi per più di mezzo secolo, ma improvvisamente le tracce di questo oggetto insolito sono state rinvenute negli archivi del Museo della Scienza di Londra.

Se credere a questa storia, l'oggetto volante non identificato è precipitato in una zona nel North Yorkshire. Quando l'insolito velivolo è stato trovato, è stato diviso in più parti e si è scoperto che conteneva un libro di rame con 17 pagine di lamina di rame, coperto con simboli simili ai geroglifici.

Ricerche successive hanno permesso agli esperti di concludere che la scoperta dovrebbe trattarsi di una bufala. Subito dopo si sono perse tracce di questo Ufo.

Allo stesso tempo David Clark, ricercatore capo presso l'università Sheffield negli Stati Uniti, ha detto che quando si è interessato a questa storia ha ricevuto un pacco con frammenti del ritrovamento. Il pacco contiene anche le prove che nel 1963 questi frammenti erano stati consegnati al Museo della Scienza del Regno Unito.

Tuttavia alcuni esperti sono perplessi: perché sono stati così accuratamente rimasti nascosti nel corso di questi anni se si trattava di una bufala?

Secondo una versione, non dipende dal fatto che l'Ufo fosse di origine aliena o meno, ma per il fatto che attorno ad esso c'erano troppe discussioni controverse, incluse svariate teorie del complotto.