Netanyahu: accuse contro di me per corruzione infondate e parziali

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che gli argomenti della polizia che lo accusano di aver intascato delle tangenti sono pieni di buchi come un formaggio svizzero. Lo riferisce Haaretz.

Le accuse di corruzione e frode mosse dalla polizia contro Netanyahu sono, a parere dell'interessato, "parziali ed esagerate", "infondate" e "pieni di buchi come un formaggio svizzero". Il premier ha notando che la sua coalizione di governo è stabile ed esclude la possibilità di elezioni anticipate.

In base alle accuse, Netanyahu è sospettato di aver ricevuto regali da un ricco uomo d'affari in cambio della promozione dei suoi interessi.

Tuttavia, la decisione di avviare un'azione penale spetta al procuratore generale e la raccomandazione della polizia non ha forza legale. Netanyahu stesso nega tutte le accuse. Secondo lui, la polizia non ha le prove per accusarlo.