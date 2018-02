Intelligence USA prevede elezioni anticipate in Ucraina

L'attuale situazione in Ucraina potrebbe portare a elezioni anticipate. Lo afferma il rapporto del direttore dell'intelligence nazionale degli Stati Uniti, Dan Coates, presentato al Senato.

Il rapporto sostiene che si potrebbe arrivare ad elezioni anticipate in Ucraina per una serie di fattori: il malcontento della popolazione per il ritmo delle riforme, il deterioramento degli standard di vita, l'aumento della corruzione e l'aggravarsi degli scontri politici.

Il rapporto dice anche che l'opposizione cercherà di sfruttare la situazione della società per "indebolire il presidente Petro Poroshenko e la coalizione filo-governativa alla vigilia delle elezioni".

Tutto ciò, secondo il documento, è una minaccia per la ripresa economica dell'Ucraina e potrebbe portare cambiamenti nella politica estera.

Le elezioni presidenziali e parlamentari in Ucraina sono previste nel 2019. Varie forze politiche hanno chiesto al parlamento elezioni anticipate, per mutare la sua attuale composizione ritenuta inefficace. Alcuni oppositori sostengono anche l'impeachment di Poroshenko.

Lo stesso Poroshenko ha ripetutamente criticato le elezioni anticipate perché rallenterebbero le riforme e destabilizzerebbero la situazione nel paese.