L'Unione europea stanzierà 400 milioni di euro (494 milioni di dollari) in aiuti umanitari all'Iraq. Lo ha detto oggi il capo della politica estera dell'Ue, Federica Mogherini.

Intervenendo a un forum internazionale per gli investimenti sul ripristino postbellico dell'Iraq in Kuwait, Mogherini ha affermato che il blocco sta finalizzando le procedure per l'erogazione di 400 milioni di euro, oltre alla partecipazione delle nazioni dell'Unione europea al ripristino dell'economia del Paese.