Sessismo: le ballerine di pole dance hanno fatto tremare la puritana Albione

Le ballerine si sono esibite a Londra, presso lo stand di una delle aziende ceche nell'ambito della fiera del gioco, dopo aver ricevuto l'invito ufficiale. Per tre giorni hanno eseguito una ventina di balli al palo, li hanno ripetuti a lungo, sono rimaste soddisfatte. Almeno, erano sicure che nessuno era più bello di loro alla fiera. Ma non tutti hanno apprezzato. Il secondo giorno sono apparsi alcuni rappresentanti di altri espositori. E duramente hanno criticato questa ditta per l'utilizzo del corpo femminile a fini di lucro. E poi sono cominciati gli articoli dei media. Come del "Daily Mail" e "the Guardian". La premessa è la stessa: questa promozione è immorale.

La loro danza da tempo riscalda gli uomini siberiani, ma ora il duo conquista la scena mondiale. E se il successo inizia con lo scandalo è ancora meglio, c'è attenzione di internet e della stampa. Le ballerine chiedono di non confrontarle con le lavoratrici dell'industria della lap dance, dei locali notturni per adulti, dove c'è un solo palo. Questa danza è un'arte teatrale, di danza e acrobazie. Le ragazze la compiono alle feste ma anche per eventi di alto profilo, come conferenze, presentazioni.

I giornali occidentali hanno accusato la Russia di propaganda indecente alla mostra di tecnologie. Le ragazze sono sotto l'attenzione della Gran Bretagna e hanno detto che gli uomini che erano venuti per la realtà virtuale, a giudicare dalle foto e video, hanno giudicato la danza dignitosa, preferendo la realtà dal vivo.

"È uno sport incredibilmente pesante, è acrobatico, con elementi di ginnastica, stretching, avvolgimento, flessibilità e ancora, ci sono anche delle competizioni" dice Oleg Kolvach, finalista del campionato russo di Pole dance.

Alcuni criticano il duo di Novosibirsk per eccessiva apertura sul palco. Questa danza può danneggiare l'immagine della Russia all'estero. Come è noto, la nebbiosa Albione si associa alle donne e oligarchi in fuga.

Personaggi dello spettacolo conoscono bene le regole del gioco. Una bella danza è metà del successo. Ancora più importante è la capacità di trovare un pubblico. Dopo lo scandalo a Londra, questo ballo è arrivato in molti paesi europei. Divieti non ce ne saranno più e ci saranno incentivi per le squadre maschili.

Questa danza sta diventando sempre più popolare, spesso si è esibita anche la cantante Shakira. Scioccare il pubblico o stupire, ogni ballerina lo decide da sola, è noto che le russe saranno a Londra fino al 16 febbraio. E dopo torneranno in patria, pronte per gli autografi.