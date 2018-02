Surkov: "populismo femminile" testimonianza del "tramonto" d'Europa

In esso spiega perché sempre più donne oggi occupano posizioni di leadership, anche in politica, e come può andare a finire la campagna contro le molestie in Occidente.

In particolare, osserva: quando i sistemi politici sono "in rapida crescita raggiungono lo sviluppo successivo, la fase terminale", arrivano le donne. Egli ritiene che la democrazia matriarcale cambia in Occidente la democrazia liberale, il femminismo è sempre più massiccio.

"Il populismo femminile è diventato, forse, la più efficace dottrina per chi cerca i vertici politici. Tutti i segni di un altro "tramonto" dell'Europa, piuttosto, Euroamerica, è evidente", ha dichiarato.

Ragionando sulla campagna contro le molestie, l'assistente del presidente sottolinea che questo è solo l'inizio.

"Il prossimo passo sarà invertire i ruoli: "ora molesteremo noi!" Qualcuno deve prendere l'iniziativa: il sesso, sembra, non è stato cambiato. Meglio di niente", ha scritto Surkov, che richiama inoltre l'attenzione sul fatto che le donne ora decidono i più diversi problemi, tra i quali la Brexit e la crisi migratoria.

Tuttavia, come osserva il politico, l'ultima parola sarà comunque degli uomini, che "tornano con un nuovo mondo, con nuovi giocattoli per tutti". A suo parere, in Russia, il femminismo è diffuso poco.

"Nessuno speciale aggravamento nei rapporti sessuali è osservato. Siamo di nuovo in ritardo o al contrario, in anticipo sugli altri. Questa incertezza ci dice che è l'unica possibile strategia di comportamento in caso di ribellione delle donne. La strategia di procrastinare e eludere. Non iniziare battaglie imposte. E ancora: amare", ha concluso.