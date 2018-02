Lo scienziato ha spiegato perché il meteorite di Chelyabinsk è ancora pericoloso

Le parole dello scienziato le riporta il giornale Chelyabinsk sevodnja. Secondo l'esperto, il contatto con il corpo astronomico può in qualche inaspettato modo nuocere alla salute a causa dei microrganismi che vivono sulla sua superficie, quindi toccare il meteorite non è possibile "in nessun caso".

"In quella roccia già vista da molta gente, c'è una grande quantità di batteri di origine terrestre. Il corpo esterno non è stato ancora studiato, non si sa come questi batteri possano comportarsi. Pertanto, per non mettere in pericolo la salute, è meglio non toccarlo" ha detto Kolisnichenko in una conferenza stampa al centro regionale.

Il più grande frammento di meteorite è caduto nel lago Chebarkul il 15 febbraio 2013, testimoni del suo passaggio infuocato nel cielo sono stati i residenti della regione e delle regioni limitrofe. La massa dell'oggetto prima di entrare nell'atmosfera era di 13 mila tonnellate, l'età approssimativa 4,45 miliardi di anni.