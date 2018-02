Nel Commonwealth iniziata discussione segreta per i successori di Elisabetta II

La questione è piuttosto complessa, poiché il ruolo di capo del Commonwealth delle Nazioni non si trasmette per eredità e, quindi, non passa automaticamente al principe di Galles Carlo, in caso di morte della regina. Quando cambia il monarca sul trono britannico, i leader dei paesi membri del Commonwealth prendono una decisione sulla nomina del nuovo capo, riferisce la BBC News.

Si prevede che una squadra speciale presenterà il suo lavoro nel mese di aprile, in una riunione dei capi dei paesi membri del Commonwealth delle Nazioni a Londra. Il Commonwealth è un'associazione volontaria di stati. Ne fanno parte il Regno Unito e una serie di ex colonie e protettorati. Nel Commonwealth delle Nazioni ci sono 52 paesi, tra cui Australia e Canada.