Sei paesi hanno creato una coalizione globale della felicità

Comprende sei paesi: Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Costa Rica, Messico, Portogallo e Slovenia, i rappresentanti hanno firmato un accordo per la creazione di una nuova associazione.

"Il mondo ha bisogno di nuove forme di coalizioni, che lavorino per il benessere e la felicità dei popoli. È giunto il momento di unire gli sforzi dei governi per la formazione di nuovi approcci e meccanismi che permettono di raggiungere la felicità per le persone e migliorare la loro qualità di vita", ha detto partecipando alla cerimonia della firma, il primo ministro degli Emirati arabi uniti Al Maktoum.

Egli ha espresso la speranza che la coalizione globale "costituirà la base di un cambiamento positivo nel mondo".

Il vertice dei governi del mondo è stato istituito nel 2013, è dedicato ai problemi della pubblica amministrazione e l'introduzione di moderne tecnologie in vari settori della vita. Quest'anno al prestigioso forum internazionale partecipano più di 4 mila delegati provenienti da 140 paesi.