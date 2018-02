Morto nell'incidente An-148: il sensitivo l'aveva previsto

Domenica, 11 febbraio, Stavsky avrebbe compiuto 33 anni. Andava a casa ad Orsk. A Mosca era arrivato per festeggiare il compleanno con la ragazza, scrive la Komsomolskaja Pravda.

Stavsky era figlio di un direttore del complesso industriale, laureatosi all'università degli Urali del sud a Celjabinsk e aveva lavorato nella grande società siderurgica UGMK. Tuttavia, il giovane aveva abbandonato la carriera nell'energia per diventare un sensitivo.

Pochi giorni prima della tragedia, l'esperto di esoterismo, aveva visto nella sfera magica molta polizia in un campo. Secondo la ragazza Natalia, l'ha preso come un segno d'avvertimento, non era necessario organizzare una festa di compleanno, e non aveva ansia prima di volare.

"Conoscevo la sua passione, per la magia, ha usato la sfera magica. Ha detto che ha visto molta polizia in un campo. Per il suo compleanno voleva organizzare una festa. Ma poi ha deciso che la visione della polizia era un avvertimento. Ha posticipato e ha detto: "Tutti faremo silenzio". Sono andata poi al luogo della tragedia. C' era molta polizia" ha detto la ragazza.

In precedenza è stato riferito che un residente di Sochi Maxim Kolomeitsev doveva volare a Orsk dai parenti, per festeggiare un compleanno, ma ha deciso di vendere il biglietto dell'aereo, che poi si è schiantato. L'aereo delle Saratov airlines, in volo da Mosca a Orsk, è caduto domenica intorno a Mosca. Tutti i 65 passeggeri a bordo e i sei membri dell'equipaggio sono morti. La causa potrebbe essere l'esplosione del motore. Nel frattempo altri passeggeri dell'An-148 hanno riferito dei problemi del motore, della porta che non si chiudeva e del cattivo rivestimento. Il relitto dell'aereo è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza.