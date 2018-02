ZN: l'Ungheria manda a monte la riunione della commissione NATO - Ucraina

Il Ministro della Difesa dell'Ucraina non va al quartier generale della NATO per partecipare alla riunione della commissione NATO - Ucraina.

Come riportato da Zerkalo nedeli, la ragione è che l'Ungheria ha rifiutato di negoziare alla riunione a causa della legge sull'istruzione ucraina per le minoranze nazionali.

Il giornale scrive che è stato segnalato dal Ministero delle forze armate ucraine.

Non si tratta di un annullamento della visita, poiché ufficialmente non era stata annunciata. Tuttavia, il ministero della Difesa non aveva nascosto i piani per la partecipazione di Poltorak alla riunione prevista per il 14-15 febbraio.

"La visita non si terrà a causa della mancanza dell'accordo della commissione NATO — Ucraina tra ministri della difesa" ha spiegato il giornale citando il dipartimento militare.

L'unico paese membro della NATO, con cui non si è riusciti a concordare una riunione della commissione, è l'Ungheria. A Budapest spiegano che le loro azioni sono dovute alla pressione di Kiev per la revisione della legge sull'istruzione. In Ucraina dichiarano che queste azioni del governo ungherese "giocano a favore del Cremlino".