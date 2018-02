Numero record di osservatori stranieri arriveranno per le elezioni in Russia

Per l'elezione del presidente della Russia record di osservatori stranieri: riferisce Ria, che la cifra è di 1500 persone.

"Gli osservatori stranieri in Russia provengono da tutto il mondo. Si tratta dei rappresentanti dei paesi di Europa, America, Asia e Africa, che arriveranno nell'ambito di missioni internazionali e individualmente" riferisce l'agenzia citando i circoli diplomatici di Russia.

Il comitato centrale per le elezioni russo ha confermato questi dati, il membro del Comitato centrale Vasiliij Likhachev ha sottolineato che l'interesse per le elezioni presidenziali all'estero è in costante crescita, il numero di stranieri può superare tutte le aspettative.