Secondo l'economista, col tempo nel paese verrà "ucciso" tutto il complesso militare-industriale, e verranno lasciate solo le aziende non ad alta tecnologia. Suslov ha suggerito che l'Occidente non ha bisogno di un'Ucraina sviluppata e ha ricordato le parole dell'ex ambasciatore statunitense in Ucraina, Jeffrey Payette, che nel 2016 ha detto che Washington vede in Kiev una "superpotenza agricola".

"Arrivederci ucraini. Il vostro compito è arare e seminare, non sviluppare il vostro settore industriale. È chiaro perché non ci saranno investimenti in industrie hi-tech, perché né l'Europa, ne gli USA vogliono un'Ucraina competitiva" ha detto Suslov in onda su NewsOne.

A gennaio il Premier dell'Ucraina, Vladimir Groisman ha annunciato che il settore agricolo rappresenta il 17-18% del PIL del paese. Secondo i dati ufficiali in Ucraina ci sono più di 79.000 aziende agricole.