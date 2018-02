Siria, Abdrakhmanov: A marzo nuovo round colloqui di Astana

Il prossimo round dei colloqui di pace di Astana sulla Siria avrà luogo dopo l'incontro dei ministri degli esteri degli stati garanti, vale a dire la Russia, la Turchia e l'Iran, che probabilmente si terrà nella capitale kazaka a marzo: lo ha detto il ministro degli esteri kazako Kairat Abdrakhmanov.

"Ultimamente — ha spiegato ai giornalisti dopo la riunione del governo — abbiamo ricevuto informazioni dai nostri partner russi secondo cui i paesi garanti del processo di Astana, in particolare Russia, Turchia e Iran, intendono convocare una riunione dei ministri degli esteri all'interno del processo di Astana, e l'eventuale sede è Astana. Le date e l'agenda concreta sono attualmente in fase di definizione… In questo contesto, il prossimo round del processo di Astana è previsto dopo il successivo incontro dei ministri degli esteri".

Il ministro ha aggiunto che la riunione ministeriale degli Stati garanti potrebbe svolgersi a marzo.