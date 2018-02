Ucraina, gli esperti non credono che quest’anno si arriverà alla risoluzione

Secondo gli esperti russi è improbabile che si arrivi alla risoluzione definitiva del conflitto ucraino in tempi brevi, tuttavia la sospensione delle operazioni militari nel Donbass è un grande vantaggio.

Il vice direttore dell'Istituto della CSI, Vladimir Zharikhin, guarda alle prospettive della risoluzione del conflitto nel prossimo futuro con pessimismo. Egli è convinto che il conflitto interno ucraino non si concluderà quest'anno.

"Finora il rispetto degli accordi di Minsk non è nella volontà dell'Ucraina, né in quella di chi la sostiene, primi su tutti gli Stati Uniti", ha detto l'esperto.

Egli ritiene il ruolo di Washington nel processo di risoluzione "distruttivo", in quanto convinti che la Russia sia parte del conflitto mentre questo "è completamente in contrasto con l'essenza e lo spirito degli accordi di Minsk", sostiene Zharikhin.

L'esperto ha notato che anche la legge sulla reintegrazione del Donbass rende difficile l'applicazione degli accordi di Minsk.

L'esperto ha sottolineato che nell'est dell'Ucraina al momento "non ci sono azioni militari su larga scala, e questo è un grande vantaggio anche se chiaramente non è abbastanza", ha aggiunto.

Andrei Suzdaltsev, professore associato della Scuola superiore di economia, considera la cessazione delle operazioni militari nel Donbass come il principale successo degli accordi di Minsk.

"Si tratta di un risultato importante. Tutto il resto non è così importante", ha detto l'esperto.

Suzdaltsev annovera tra i vantaggi anche la cooperazione Russia-UE nella risoluzione di questo conflitto armato.

"Per la prima volta in molti anni, l'Unione Europea, rappresentata da Francia e Germania, ha agito in qualità di garante insieme alla Russia. Questo è molto importante", ha sottolineato l'esperto.

A suo avviso, la legge sulla reintegrazione del Donbass rappresenta ora un pericolo per la risoluzione della situazione. Tuttavia, l'esperto ritiene che i garanti europei degli accordi di Minsk difficilmente sosterranno questa iniziativa.

Oggi si celebra il terzo anniversario della firma degli accordi di Minsk, avvenuta nella capitale bielorussa il 12 febbraio 2015.