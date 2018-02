Gli esperti giapponesi commentano nuova dottrina nucleare USA

"La nuova dottrina nucleare degli Stati Uniti afferma palesemente che gli americani non dovranno più, come in passato, limitare il loro arsenale nucleare. D'altra parte, anche nella dottrina nucleare del presidente Obama non si faceva accenno al rifiuto di un attacco nucleare preventivo. Quindi, è cambiata solo la formulazione, ma l'essenza politica della dottrina rimane la stessa", ha detto a Sputnik Tohsaka Hirofumi, ricercatore del Centro per l'assistenza al disarmo dell'Istituto giapponese per gli affari internazionali,:

Secondo il presidente dell'Istituto di ricerca sulla sicurezza e la pace Nishihara Masashi, ritiene improbabile che gli USA useranno queste armi di enorme potenza contro la Corea del Nord per timore degli attacchi nucleari nordcoreani agli USA e ai paesi limitrofi.

"Penso che in tali condizioni il segnale inviato alla Corea del Nord che gli americani creeranno e utilizzeranno bombe nucleari in miniatura sarà un deterrente. D'altra parte, se gli Stati Uniti stanno cominciando a prepararsi all'uso di armi nucleari, gli alti paesi possano avviare una nuova corsa agli armamenti", ha sottolineato Masashi.