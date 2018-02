Il russo più ricco può mantenere la Russia per due settimane

Il proprietario della compagnia mineraria e metallurgica Severstal, Alexei Mordashov, potrebbe sostenere le spese della Russia per due settimane. Lo riferisce il Robin Hood Index stilato da Bloomberg.

La classifica, che indica per quanto tempo il più ricco di un determinato paese potrebbe sostenere le spese del proprio stato, comprende 49 nazioni, e per stilarla sono stati utilizzati i di Bloomberg Billionaires Index e il Fondo monetario internazionale (FMI) per le spese di bilancio nei paesi.

I cittadini più ricchi di Cina (Jack Ma), Giappone (Tadashi Yanai) e Polonia (Sigmund Solozh Jacques) potrebbero mantenere i loro paesi per non più di quattro giorni. Il più ricco degli USA, Jeff Bezos, potrebbe pagare le spese americane per cinque giorni.

La situazione è diversa in Georgia e a Cipro. L'ex primo ministro georgiano, Bidzin Ivanishvili, potrebbe sostenere la repubblica per 430 giorni (bastano 13,5 milioni di dollari al giorno). Mentre il miliardario cipriota John Fredriksen potrebbe coprire i costi dell'isola per 441 giorni (sono sufficienti 10,4 milioni di dollari al giorno).

Il miliardario russo Alexei Mordashov, con un patrimonio stimato in 19,7 miliardi di dollari, potrebbe coprire le spese giornaliere della Russia, stimate in 1,4 miliardi di dollari al giorno, per circa due settimane.