Elencati gli slogan turistici più strani

I giornalisti britannici hanno raccolto gli slogan più strani e ridicoli che in vari Paesi si inventano per cercare di attirare turisti.

Uno di questi è lo slogan "El Salvador: the 45-Minute Country" (El Salvador, un Paese da 45 minuti). Bisognerebbe togliersi il cappello di fronte al consiglio turistico di El Salvador per questa sincerità, scrive l'Indipendent. Tuttavia sottolineare la dimensione effettiva del Paese sembra un po' controproducente se non si vuole che i turisti se ne vadano al più presto non appena arrivati, si afferma nell'articolo.

"Ukraine: all about U" (è un gioco di parole: la pronuncia della lettera U nello spelling allude a "You": Ucraina, tutto su di te). La logica è comprensibile, ma l'esecuzione è incomprensibile, si osserva nell'articolo. L'Ucraina è la splendida capitale Kiev, i centri culturali di Odessa e Leopoli (L'vov), ma nulla si riflette in questo slogan.

Un altro strano slogan è: "Belize: a curious place" (Belize: un posto curioso). La pubblicazione attira l'attenzione sul fatto che la parola "curioso" suscita molte idee, ma non tutte sono piacevoli e allettanti.

​Infine l'Indipendent riporta lo slogan "Taiwan heart of asia" (Taiwan il cuore dell'Asia), ricordando che l'Asia è il più grande continente del mondo ed ha il suo centro geografico nella città del Kirghikistan di Kyzyl, mentre Taiwan si trova sulla costa orientale del continente nella posizione del cuore.