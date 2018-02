In Lettonia i denti cariati sono un problema per l'esercito

Le forze armate nazionali della Lettonia fanno fatica a reclutare soldati per i problemi odontoiatrici dei ragazzi che vogliono lavorare nell'esercito. Lo segnala il portale locale Delfi.

Secondo Leonid Kalnins, comandante dell'esercito lettone, circa il 40% dei giovani chiamati in servizio è affetto da patologie odontoiatriche, che li rendono inabili a prestare servizio nell'esercito sin da subito. Con i propri fondi l'esercito paga le cure odontoiatriche delle nuove reclute.

"Abbiamo scoperto che tanti cittadini della Lettonia hanno problemi ai denti e più in generale trascurano la propria igiene orale. A volte dalle visite è emerso che le reclute avevano fino al 40% della propria dentatura malata. In questo caso non possiamo farli entrare subito nell'esercito, ma con i nostri fondi li aiutiamo a curare i loro denti", ha detto Kalnins.

Si osserva che l'esercito lettone ha 5mila soldati professionisti, detto in altri termini ci sono 1.500 posti vacanti.