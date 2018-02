Il Libano potrebbe aprire i suoi porti alle navi russe

I militari israeliani hanno iniziato la costruzione di un muro di cemento alto decine di metri al confine con il Libano.

Si segnala che la prima barriera sarà costruito nelle zone favorevoli alla penetrazione nello Stato ebraico dei combattenti del movimento radicale sciita libanese "Hezbollah" in caso di possibile conflitto.

L'esperto e stratega militare dell'esercito libanese, il generale Hisham Jaber, ha riferito a Sputnik che "se necessario il Libano si opporrà alla costruzione del muro da parte d'Israele con mezzi militari e diplomatici. Non è una questione di scontri armati diretti con Israele, ma di proteggere la nostra terra."

Il generale Jaber ha osservato che Israele è consapevole che il Libano può reagire, per questo motivo gli israeliani non hanno dislocato le loro piattaforme offshore nelle zone costiere contese ricche di petrolio e gas.

"Israele ha paura dei missili di Hezbollah che possono distruggere queste strutture israeliane se necessario", ha detto Jaber.

Il generale ha aggiunto che il Libano "potrebbe ampliare la cooperazione militare con la Russia, che da tempo offre la sua assistenza in questo campo. Il Libano può aprire i suoi aeroporti e porti per gli aerei e le navi russe. In Russia c'è un diplomatico militare libanese, inoltre in questo Paese gli ufficiali dell'esercito di Beirut vengono addestrati. È del tutto naturale sviluppare una cooperazione militare bilaterale che si concretizzerebbe in un sostegno reale".

In precedenza le autorità israeliane hanno informato il comando del contingente temporaneo dell'ONU in Libano che il muro viene costruito esclusivamente nel territorio israeliano e non viola i confini libanesi, scrive Yedioth Ahronoth.. A sua volta il Consiglio supremo della Difesa del Libano ha ordinato alle truppe di respingere i tentativi israeliani di lavorare sul muro dalla parte del confine libanese.