Dopo la fine del lavoro della ISS nel 2024 la Russia farà offerte a società private

In precedenza il Washington Post aveva riferito che lo stop ai finanziamenti per il segmento statunitense della ISS nel 2024 non implicava la fine immediata del modulo dopo questa data. Sarebbe stato possibile creare una "piattaforma commerciale" per ulteriori esperimenti.

"È solo con l'accordo sul futuro della ISS si può determinare se anche per noi queste proposte saranno interessanti e cercheremo in qualche modo di scrivere i nostri piani", ha detto Zheleznyakov.

Ha specificato che anche i moduli russi sulla ISS sono stati costruiti 20 anni fa e possono essere di interesse per le società provate se verrà creata una stazione orbitale russa separata da quella nuova.

In precedenza era stato riferito che dopo la conclusione del lavoro della ISS nel 2024, si sarebbe potuta creare una stazione orbitale russa, che dovrebbe essere formata da tre moduli che saranno inviati secondo i piani sulla ISS tra il 2018 e 2019.