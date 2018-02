Politologo: USA cercano di interferire nelle elezioni presindenziali in Russia

Gli Stati Uniti interferiscono attivamente nel processo elettorale in Russia e adottano metodi "non convenzionali", finalizzati alla delegittimazione delle elezioni, ritiene il politologo e vice direttore dell'Istituto di Storia e politica del MPGU Vladimir Shapovalov.

"Loro, che affermano che la Russia interferisca attivamente nel processo elettorale negli Stati Uniti, ovviamente, non sono da meno, ma al contrario sono più attivi di quanto essi pensino di noi, e interverranno e interferiranno nel processo elettorale in Russia" ha detto Shapovalov durante un seminario per gli osservatori dal titolo"Controllo pubblico nelle elezioni del presidente della Federazione Russa ".

L'esperto si aspetta che durante la campagna elettorale e alle elezioni presidenziali russe "ci saranno interferenze non standardizzate" dagli Stati Uniti. "Il grado e la qualità di questi interventi… sarà molte volte maggiore del solito. Naturalmente, questi interventi avranno essenzialmente un compito: delegittimare le nostre elezioni",ha detto l'esperto.

Le elezioni presidenziali russe si terranno il 18 marzo 2018, la campagna elettorale è iniziata ufficialmente il 18 dicembre.

L'indagine della presunta interferenza russa nelle elezioni americane, così come i presunti legami del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con la Russia, negati dalla Casa Bianca e dal Cremlino, è ora gestita dal procuratore speciale indipendente Robert Mueller, così come nel Congresso degli Stati Uniti. Il segretario stampa del presidente russo Dmitry Peskov ha definito le accuse di ingerenza nelle elezioni "assolutamente infondate".