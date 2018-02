Lavrov: difesa missilistica USA circonda praticamente la Russia, e ora guardano alla Cina

"In generale, con il pretesto dello stesso problema nucleare nordcoreano, gli USA stanno dislocando strutture di difesa missilistica nel territorio della Repubblica di Corea, e ora anche in Giappone. Insieme con il segmento europeo del sistema di difesa missilistica globale degli Stati Uniti, che è chiaramente visibile sulle cartine, si vede come l'intero sistema in maniera impressionante, accidentalmente o meno, circonda praticamente l'intero perimetro della Russia, e ora stanno già mirando alla Cina. È nel nostro interesse non dare ragione a tali tendenze per evitare che vengano rafforzate, ma per ottenere questo è comunque necessario sedersi al tavolo dei negoziati" ha detto il Ministro.

In precedenza, il Ministero degli esteri russo ha detto che la rilevanza del tema sulla difesa missilistica tra la Russia e gli Stati Uniti aumenta, e che le parti dovrebbero avviare una sostanziale conversazione.

La questione nucleare della Corea del Nord è usata per introdurre una presenza militare assolutamente sproporzionata nella regione, ha detto Sergey Lavrov. "Ma davanti a tutto questo, ovviamente, non dobbiamo arrenderci. La questione nucleare della penisola coreana è molto seria. Non solo perché siamo interessati a osservare il regime di non proliferazione, ma anche per evitare che il problema nucleare della Corea del Nord venga utilizzato per introdurre una presenza militare assolutamente sproporzionata degli stessi Stati Uniti" ha detto Lavrov.