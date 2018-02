Lavrov: Russia trarrà conclusioni dalla fornitura di armi letali statunitensi all'Ucraina

"Non possiamo vietare agli americani di inviare armamenti, ma trarremo sicuramente le nostre conclusioni. Il fatto che i rappresentanti di Donetsk e Lugansk, che hanno l'opportunità di difendersi da soli, stanno osservando da vicino questo, è anche un fatto oggettivo. Penso che questo dovrebbe anche essere tenuto a mente" ha detto Lavrov in diretta TV sul canale Rossiya-1.

Durante una recente visita in USA il Ministro della difesa dell'Ucraina, Stepan Poltorak, ha detto che in un incontro con il capo del Pentagono James Mattis raggiunto "piena comprensione" sulla questione del trasferimento delle armi letali di difesa americano in Ucraina. Secondo il ministro, le armi saranno trasferite "in modo tempestivo e ben organizzato".

L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump l'anno scorso ha approvato un piano per fornire all'Ucraina armi letali, compresi i missili anticarro Javelin. In particolare, gli Stati Uniti intendono fornire a Kiev 35 lanciatori Javelin.

Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha detto che Kiev si aspetta di ricevere armi dagli Stati Uniti nel 2018. Il vice ministro degli Esteri Grigory Karasin ha dichiarato a RIA Novosti che la Russia è preoccupata per la prevista fornitura di armi letali all'Ucraina.